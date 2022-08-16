Эрик тен Хаг попросил подписать в «МЮ» Пьер-Эмерика Обамеянга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел бы, чтобы состав его команды пополнил нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, габонский форвард ранее отклонил предложение от «Челси» и вряд ли согласится на переход в «МЮ», так как счастлив в «Барселоне».
33-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» свободным агентом в январе 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Пьер-Эмерик, родившийся во французском городе Лаваль, предпочёл выступать за сборную Габона, хотя до этого играл за молодёжную сборную Франции и получил предложение от команды Италии U21.
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
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