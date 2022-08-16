РФС объявил об уходе Александра Алаева из организации

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев покинул организацию в связи с назначением президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
«Александр Алаев начал работу в Российском футбольном союзе в 2007-м году и занимал посты исполнительного директора, генерального директора и временно исполняющего обязанности президента. В 2019-м был назначен генеральным секретарем. РФС благодарит Александра Александровича за работу и желает успехов на новом посту.
Временно исполнять обязанности генерального секретаря РФС продолжит Максим Митрофанов», — сказано в заявлении РФС.
Александр Алаев с 27 июня был временно исполняющим обязанности президента РПЛ.
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