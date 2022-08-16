Семак: любая потеря очков «Зенитом» воспринимается очень остро

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потерях командой очков и поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Торпедо».
«Любая потеря очков нашей команды очень остро воспринимается. Все теряют очки. «Ливерпуль» и другие клубы. Главное, чтобы хороших матчей было больше, а плохих меньше.
«Торпедо» вышло в РПЛ. Но на всех надо настраиваться одинаково. Мы теряем в таких матчах больше очков. Это важный матч, который мы должны сыграть лучше.
Клаудиньо и Кузяев не смогу сыграть. Остальные готовы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч «Зенит» — «Торпедо» состоится в воскресенье, 21 августа.
«Спартак» сводит с ума, а «Зенит» не монолит. Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
- 16 августа 2022
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