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Семак: любая потеря очков «Зенитом» воспринимается очень остро

Семак: любая потеря очков «Зенитом» воспринимается очень остро
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потерях командой очков и поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Торпедо».

«Любая потеря очков нашей команды очень остро воспринимается. Все теряют очки. «Ливерпуль» и другие клубы. Главное, чтобы хороших матчей было больше, а плохих меньше.

«Торпедо» вышло в РПЛ. Но на всех надо настраиваться одинаково. Мы теряем в таких матчах больше очков. Это важный матч, который мы должны сыграть лучше.

Клаудиньо и Кузяев не смогу сыграть. Остальные готовы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч «Зенит» — «Торпедо» состоится в воскресенье, 21 августа.

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