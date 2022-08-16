«Приехали поразвлекаться и покуражиться». Чистяков — о тренировке у памятника Петру I

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил открытую тренировку команды у памятника Медному всаднику.

«Ответственности никакой нет, приехали поразвлекаться, поиграть в теннис-бол, футбол. Газон тяжёлый, но я встречался с такими. Мне не впервой.



Эта тренировка никак не относится к игре с «Торпедо». К «Торпедо» будем готовиться на базе. Здесь поиграли с мальчишками, дали им забить гол, покуражились. Они были счастливы», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

28-летний Чистяков — воспитанник «Зенита». Он покинул структуру команды из Санкт-Петербурга в 2016 году и вернулся спустя четыре года. Всего защитник выходил в 54 матчах за «Зенит», в которых забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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