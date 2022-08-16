«МЮ» готов подписать Каземиро, представители клуба находятся в Мадриде

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитника мадридского «Реала» Карлоса Каземиро после срыва сделки по переходу хавбека «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, представители английского клуба находятся в Мадриде, где обсуждают возможность потенциальной сделки.

30-летний Каземиро — воспитанник бразильского клуба «Сан-Паулу». В «Реале» полузащитник оказался в январе 2013 года. Всего за «сливочных» Карлос в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев.

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