Оздоев: уважаю Генича, но обсуждать чужие зарплаты неэтично

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отреагировал на слухи в СМИ по поводу своей зарплаты в турецком клубе. Ранее спортивный журналист и комментатор Константин Генич сообщал, что зарплата Оздоева в Турции составляет € 600 тыс. в год.
«Почему не перешёл в клуб из Саудовской Аравии? Пока я себя там не видел, поэтому отказался.
Президент «Урала» сказал, что предлагал мне больше денег, чем в Турции? Откуда вопрос вообще про деньги? Кто вообще знает мою зарплату?
Константин Генич раскрыл размер моей зарплаты? Я с уважением отношусь к Геничу, но не видел, что он работает в финансовом отделе нашего клуба. Откуда он может знать про зарплату? Думаю, что неэтично обсуждать какие-то денежные вопросы.
Я так воспитан, что не считаю чужие деньги и не смотрю, кто сколько получает. Мне это абсолютно неинтересно. Тем более, когда люди не знают конкретной информации, об этом говорить бессмысленно. А говорить о зарплате тех или иных людей, считаю, неэтично», — приводит слова Оздоева «РБ Спорт».
- 16 августа 2022
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