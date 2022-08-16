Оздоев: уважаю Генича, но обсуждать чужие зарплаты неэтично

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отреагировал на слухи в СМИ по поводу своей зарплаты в турецком клубе. Ранее спортивный журналист и комментатор Константин Генич сообщал, что зарплата Оздоева в Турции составляет € 600 тыс. в год.

«Почему не перешёл в клуб из Саудовской Аравии? Пока я себя там не видел, поэтому отказался.

Президент «Урала» сказал, что предлагал мне больше денег, чем в Турции? Откуда вопрос вообще про деньги? Кто вообще знает мою зарплату?

Константин Генич раскрыл размер моей зарплаты? Я с уважением отношусь к Геничу, но не видел, что он работает в финансовом отделе нашего клуба. Откуда он может знать про зарплату? Думаю, что неэтично обсуждать какие-то денежные вопросы.

Я так воспитан, что не считаю чужие деньги и не смотрю, кто сколько получает. Мне это абсолютно неинтересно. Тем более, когда люди не знают конкретной информации, об этом говорить бессмысленно. А говорить о зарплате тех или иных людей, считаю, неэтично», — приводит слова Оздоева «РБ Спорт».