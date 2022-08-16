Нападающий «Химок» Кемаль Адеми перешёл в немецкий «Зандхаузен» на правах аренды

Немецкий «Зандхаузен» на своём официальном сайте объявил о об аренде форварда подмосковных «Химок» Кемаля Адеми.

Примечательно, что в составе новой команды Адеми выступает российский защитник Александр Жиров.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Адеми может приостановить контракт с «Химками».

Напомним, вторую половину сезона-2021/2022 Адеми выступал за немецкий клуб «Падерборн» на правах аренды. Швейцарский футболист выступает за «Химки» с августа 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата России Адеми провёл за «Химки» один матч, выйдя на замену. После пяти туров «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом».