Вратарь «Торпедо» Ботнарь повредил крестообразные связки в матче с «Оренбургом»

Стал известен характер травмы вратаря «Торпедо» Виталия Ботнаря, который получил повреждение в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Голкипер получил травму на 29-й минуте игры с оренбуржцами и был заменён Александром Довбней.

Клинические и инструментальные методы диагностики показали повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава. Счёт в матче на 31-й минуте с передачи Химми Марина открыл нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. Отметим, что на 48-й гости остались в меньшинстве: защитник Илья Кутепов, проводивший первый матч в составе «Торпедо», получил прямую красную карточку.

«Торпедо» с одним очком остаётся на предпоследней (15) позиции в Российской Премьер-Лиге.