Анхель Ди Мария получил повреждение в матче Серии А. Игрок выбыл минимум на 10 дней

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария получил повреждение во время матча 1-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (3:0), сообщает пресс-служба туринского клуба.



Напомним, Ди Мария забил гол и отдал результативную передачу в этой встрече. На 66-й минуте матча аргентинский футболист почувствовал мышечный дискомфорт и был заменён.



«Сегодня Анхель прибыл в спорткомплекс «Ювентуса» для прохождения медицинского осмотра, в ходе которого у игрока было выявлено повреждение приводящей мышцы левого бедра. Примерно через 10 дней Ди Мария будет обследован повторно», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Таким образом, Ди Мария пропустит как минимум два матча «Ювентуса» — с «Сампдорией» (22 августа) и «Ромой» (27 августа).