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Анхель Ди Мария получил повреждение в матче Серии А. Игрок выбыл минимум на 10 дней

Анхель Ди Мария получил повреждение в матче Серии А. Игрок выбыл минимум на 10 дней
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария получил повреждение во время матча 1-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (3:0), сообщает пресс-служба туринского клуба.

Напомним, Ди Мария забил гол и отдал результативную передачу в этой встрече. На 66-й минуте матча аргентинский футболист почувствовал мышечный дискомфорт и был заменён.

«Сегодня Анхель прибыл в спорткомплекс «Ювентуса» для прохождения медицинского осмотра, в ходе которого у игрока было выявлено повреждение приводящей мышцы левого бедра. Примерно через 10 дней Ди Мария будет обследован повторно», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Таким образом, Ди Мария пропустит как минимум два матча «Ювентуса» — с «Сампдорией» (22 августа) и «Ромой» (27 августа).

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