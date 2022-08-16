В «Динамо» подтвердили, что Овечкин нанесёт символический удар перед матчем со «Спартаком»
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В пресс-службе «Динамо» сообщили, что российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанесёт символический удар по мячу перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Александр Овечкин будет присутствовать на матче «Динамо» — «Спартак» и сделает символический удар по мячу», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Спартак» состоится 20 августа на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск.
«Спартак» в пяти матчах набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (9) — на шестом месте.
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