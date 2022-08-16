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Олег Корнаухов: медийный футбол — это большой обман. Нужно стараться стать профессионалами

Олег Корнаухов: медийный футбол — это большой обман. Нужно стараться стать профессионалами
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Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов на пресс-конференции, посвящённой проведению в Москве международного турнира среди юношеских клубных команд UTLC Cup 2022, рассказал о своём отношении к медийному футболу.

«Медийный футбол — это большой обман. Если у вас есть мечта стать профессионалом, вы должны идти другим путём. У организаторов была одна цель. Вы видите, что играют профессионалы, которые играют во Второй лиге, не пробившиеся в большой футбол. Не зацикливайтесь на медийном футболе. Нужно стараться стать профессионалами.

Вот если вы будете мерить по медийному футболу, тогда у вас будут проблемы. Медийный футбол и медийность — это разные вещи. Вы смотрите большой футбол, на тех, кем вы завораживаетесь. Все звёзды — не медийные футболисты, они играют в другой футбол. Стремитесь туда. Медийность от вас никуда не уйдёт, вы всегда сможете уйти туда в любой момент», — приводит слова Корнаухова Sport24.

Генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром высказался об организации турнира в Москве.

«Есть профессиональный организатор турнира, мы являемся инициатором, генеральным спонсором. Состав участников опять уникален. У нас не было команды из Сербии, команд из Турции. Очень интересно посмотреть на игроков с собственной футбольной историей. Традиционно принимают участие топ-клубы России, Казахстана и Беларуси», — отметил Гром.

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