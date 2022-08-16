Бывший футболист «Динамо» заявил о завершении карьеры

Бывший хорватский 37-летний защитник московского «Динамо» Гордон Шильденфельд, известный по выступлениям за сборную Хорватии, заявил о завершении карьеры. После некоторых раздумий футболист не стал продлевать контракт в качестве игрока кипрского «Ариса», а вошёл в тренерский штаб молодёжной команды клуба.



«Мне не о чем жалеть: карьера получилась успешной. Горжусь своими достижениями. Ничего не стал бы менять в своей карьере. В составе сборной Хорватии я сыграл на чемпионате мира и двух Евро. Мои партнёры по сборной и одноклубники – футболисты мирового уровня. Да, я раздумывал: продолжить карьеру футболиста или попробовать себя в новом статусе. «Арис» выдал классный сезон: мы сделали большой шаг вперёд и появился соблазн продолжить в том же ключе. Но размышления о будущем подтолкнули меня к тому, чтобы начать тренерский путь в «Арисе». Мне кажется, что теперь я смогу уделить больше времени семье.



Что дальше? Мне хочется помочь молодым игрокам «Ариса» выйти на тот уровень, на котором я сам выступал. Клуб прикладывает все усилия для развития академии и молодёжных команд. Конечно, моя цель на будущее — поработать главным тренером или стать спортивным директором», — сказал Шильденфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В минувшем сезоне Шильденфельд достиг уникального показателя для игрока своего возраста и чемпионата Кипра в целом: провёл все матчи без замен, не пропустив ни одной игровой минуты.

В прошлом Шильденфельд выступал за европейские клубы, в числе которых «Динамо» (Загреб), «Динамо» (Москва), немецкие «Дуйсбург» и «Айнтрахт», австрийский «Штурм». В составе сборной Хорватии провёл 29 матчей, забил один гол.