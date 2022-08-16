Игроку «Кристал Пэлас» угрожали смертью после конфликта с форвардом «Ливерпуля» Нуньесом

Защитник «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен получил сообщения с угрозами смертью после конфликта с форвардом «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.
Напомним, во время матча 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (1:1) Андерсен активно выражал своё недовольство действиями игрока мерсисайдского клуба и толкнул его в спину. После этого Нуньес развернулся и боднул защитника. Главный арбитр встречи Пол Тирни показал прямую красную карточку нападающему «Ливерпуля».
Позже Андерсен опубликовал скриншоты с оскорбительными сообщениями, которые получил после игры. В сообщениях игрока называли «чёртовым позорником» и «ублюдком-мошенником». Некоторые желали защитнику и его семье смерти.
«Мне пришло от трёх до 400 таких сообщений. Я понимаю, что вы поддерживаете команду, но проявите уважение и перестаньте вести себя так жёстко в сети», — написал Андерсен на своей странице в соцсетях.
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