У Мхитаряна выявили повреждение мышц бедра

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получил травму. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба. Обследование выявило повреждение мышц левого бедра.

Армянский хавбек принял участие в матче с «Лечче» в 1-м туре Серии А, в котором подопечные Симоне Индзаги одержали победу со счётом 2:1. Повторное обследование игрок пройдёт в ближайшие дни. Контракт с миланским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

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Ранее Мхитарян был футболистом «Ромы», за которую выступал с 2019 года. За римлян полузащитник в 117 матчах забил 29 голов и отдал 28 результативных передач, а также вместе с командой стал победителем первого розыгрыша Лиги конференций.