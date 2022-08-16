У Мхитаряна выявили повреждение мышц бедра
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получил травму. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба. Обследование выявило повреждение мышц левого бедра.
Армянский хавбек принял участие в матче с «Лечче» в 1-м туре Серии А, в котором подопечные Симоне Индзаги одержали победу со счётом 2:1. Повторное обследование игрок пройдёт в ближайшие дни. Контракт с миланским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
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Ранее Мхитарян был футболистом «Ромы», за которую выступал с 2019 года. За римлян полузащитник в 117 матчах забил 29 голов и отдал 28 результативных передач, а также вместе с командой стал победителем первого розыгрыша Лиги конференций.
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