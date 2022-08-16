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Деле Алли может перейти в «Бешикташ»

Деле Алли может перейти в «Бешикташ»
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Полузащитник «Эвертона» Деле Алли может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Бешикташ». Турецкий клуб готов как арендовать Алли, так и оформить полноценный трансфер футболиста. «Эвертон» намерен предоставить право выбора самому полузащитнику. Сообщается, что Деле готов согласиться на переход, если ему будет гарантировано игровое время.

Напомним, Алли стал игроком «Эвертона» в феврале текущего года. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее Деле играл за «Тоттенхэм Хотспур». С 2015 по 2019 год Алли вызывался в национальную команду Англии.

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