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Начо Монреаль завершил карьеру

Начо Монреаль завершил карьеру
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Бывший игрок лондонского «Арсенала» Начо Монреаль заявил, что завершает карьеру игрока. Последним клубом испанца был «Реал Сосьедад». В этом году игроку обороны исполнилось 36 лет.

«36 лет в футболе, 16 из них профессионально. Моё колено говорит мне, что я не могу продолжать так же истязать своё тело. Это были очень хорошие годы», — написал футболист в своей социальной сети.

В составе «Арсенала» футболист провёл шесть сезонов, трижды выиграв Кубок Англии и ещё три раза став обладателем Суперкубка. До переезда в английскую Премьер-лигу Монреаль защищал цвета «Малаги» и «Осасуны». На его счету 251 матч, в которых он отметился 10 забитыми мячами.

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Кадис»

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В сезоне-2021/2022 игрок не провёл на поле ни одной минуты.

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