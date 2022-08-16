«Торино» объявил результаты медобследования Алексея Миранчука
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«Торино» на официальном сайте объявил результаты медицинского обследования российского полузащитника Алексея Миранчука.
У футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия правого бедра I-II степени. Сроки восстановления Миранчука будут определены в зависимости от развития травмы. Ранее агент, представляющий интересы российского полузащитника в Италии, сообщил, что Миранчук пропустит три недели из-за повреждения.
Напомним, Алексей Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», проводит сезон-2022/2023 в «Торино» на правах аренды. В следующем матче чемпионата Италии туринцы, которыми руководит 46-летний специалист Иван Юрич, дома встретятся с римским «Лацио». Матч состоится 20 августа.
Новость по темеАлексей Миранчук выбыл на три недели из-за травмы
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