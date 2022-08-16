Салах перевёл € 150 тыс. на восстановление церкви в Египте

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах перевёл часть своих денежных средств на восстановление церкви в столице Египта Каира. Об этом сообщает газета The National.
По информации источника, форвард перевёл на восстановление религиозного сооружения около 3 млн египетских фунтов (примерно € 150 тыс.). Отметим, что Салах ранее признавался одним из самых благотворительных людей в Великобритании.
Напомним, возгорание кондиционера привело к пожару в церкви в Каире, большинство смертей произошло от удушения дымом. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 41 человек погиб из-за пожара в церкви в районе Имбама в Каире, десятки пострадали.
Недавно Мохамед стал одним из номинантов на «Золотой мяч».
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