Игрок «Амкала» Марвин: матч с «Зорким» свинский. Я хочу играть в футбол, а меня бьют

Футболист «Амкала» Марвин высказался о матче первого раунда Кубка России сезона-2022/2023 с красногорским клубом «Зоркий». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказался любительский клуб.



«Матч свинский, это не футбол. По ногам бьют часто. Я хочу просто играть в футбол, это же игра с мячом. «Зоркий» мне ещё и денег должны. Попросили меня сделать им мероприятие, по-дружески приехал, но теперь, видимо, выставлю счёт ребятам, раз они по-дружески не могут», — передаёт слова Марвина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS. Действующий обладатель Кубка страны — московский «Спартак».