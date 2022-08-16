Нападающий «Амкала» Гасилин прокомментировал победу в 1/256 Кубка России
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Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин прокомментировал победу в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким». В серии пенальти сильнее оказалась команда любителей.
«Лучшие эмоции! Элемент счастья, который присутствует в моём сердце, заглушает всю боль в мышцах. Мы сделали историю. Это всё сделал Герман, сколько ему этого стоило!» — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
В послематчевой серии пенальти игрок блогеров Алексей Гасилин не реализовал свою попытку.
Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» выступал за такие команды, как «Шальке», «Зенит-2», пермский «Амкар», португальский «Академику Визеу», «Томь», «Волгарь», «Звезда» из Санкт-Петербурга и кипрский «Эрмис».
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