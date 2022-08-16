Форвард «Ливерпуля» Нуньес — об удалении в матче АПЛ: признаю своё безобразное поведение

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес прокомментировал своё удаление в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).



«Я признаю своё безобразное поведение. Я здесь, чтобы учиться на своих ошибках, и такого больше не повторится», — написал Нуньес на своей странице в социальных сетях.

Напомним, во время матча 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (1:1) защитник гостей Йоаким Андерсен активно выражал своё недовольство действиями игрока мерсисайдского клуба и толкнул его в спину. После этого Нуньес развернулся и боднул защитника. Главный арбитр встречи Пол Тирни показал прямую красную карточку нападающему «Ливерпуля».

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