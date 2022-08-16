Опубликованы переговоры VAR в моменте с офсайдом Карраскаля в игре «Зенит» — ЦСКА
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Недавно были обнародованы переговоры в судейской комнате VAR, работавшей на матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Победный гол на счету Густаво Мантуана. Это была дебютная игра бразильского футболиста за команду.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Напомним, на 80-й минуте матча полузащитник армейцев Хорхе Карраскаль устремился за мячом и пробил по воротам Михаила Кержакова. Голкипер отразил удар, однако на добивании успешно сыграл Никита Ермаков. После паузы на видеоповтор судьи отменили гол.
«Зенит» занимает второе место в Российской Премьер-Лиге, ЦСКА расположился на четвёртом месте.
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