«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах обыграл загребское «Динамо» в матче квалификации ЛЧ

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Будё-Глимт» принимал загребское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 37-й минуте счёт открыл полузащитник «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино. Результативную передачу отдал хавбек норвежской команды Йоэль Мугиша.



Российский голкипер Никита Хайкин вышел на поле в стартовом составе «Будё-Глимт» и отстоял в воротах всю встречу.



Ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 состоится 24 августа на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».