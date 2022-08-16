«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах обыграл загребское «Динамо» в матче квалификации ЛЧ
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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Будё-Глимт» принимал загребское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 37-й минуте счёт открыл полузащитник «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино. Результативную передачу отдал хавбек норвежской команды Йоэль Мугиша.
Российский голкипер Никита Хайкин вышел на поле в стартовом составе «Будё-Глимт» и отстоял в воротах всю встречу.
Ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 состоится 24 августа на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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