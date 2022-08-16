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«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах обыграл загребское «Динамо» в матче квалификации ЛЧ

«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах обыграл загребское «Динамо» в матче квалификации ЛЧ
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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Будё-Глимт» принимал загребское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 37-й минуте счёт открыл полузащитник «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино. Результативную передачу отдал хавбек норвежской команды Йоэль Мугиша.

Российский голкипер Никита Хайкин вышел на поле в стартовом составе «Будё-Глимт» и отстоял в воротах всю встречу.

Ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 состоится 24 августа на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
16 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
1 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Пеллегрино – 37'
Комментарии
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