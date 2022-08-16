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Гол Классона помог «Копенгагену» обыграть «Трабзонспор» в матче квалификации ЛЧ

Гол Классона помог «Копенгагену» обыграть «Трабзонспор» в матче квалификации ЛЧ
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В матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 датский «Копенгаген» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Копенгагена» Виктор Классон, известный в России по выступлениям за «Краснодар». На 48-й минуте хавбек Лукас Лерагер упрочил преимущество хозяев в счёте. На 79-й минуте полузащитник Анастасиос Бакасетас сократил отставание «Трабзонспора» в счёте.

Ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 состоится 24 августа на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
16 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
2 : 1
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 Классон – 9'   2:0 Лерагер – 48'   2:1 Бакасетас – 79'
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