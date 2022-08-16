Гол Классона помог «Копенгагену» обыграть «Трабзонспор» в матче квалификации ЛЧ
Поделиться
В матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 датский «Копенгаген» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На девятой минуте счёт открыл полузащитник «Копенгагена» Виктор Классон, известный в России по выступлениям за «Краснодар». На 48-й минуте хавбек Лукас Лерагер упрочил преимущество хозяев в счёте. На 79-й минуте полузащитник Анастасиос Бакасетас сократил отставание «Трабзонспора» в счёте.
Ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 состоится 24 августа на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Комментарии
- 17 августа 2022
-
00:16
- 16 августа 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:49
-
23:42
-
23:19
-
23:04
-
22:53
-
22:26
-
22:20
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:18
-
21:17
-
21:08
-
21:07
-
20:52
-
20:43
-
20:41
-
20:23
-
19:59
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:40
-
19:25
-
18:53
-
18:43
-
18:41
Партнерский контент