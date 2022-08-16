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«Рейнджерс» и ПСВ сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

«Рейнджерс» и ПСВ сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ
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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Рейнджерс» принимал ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 37-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре. Через три минуты ответный гол забил нападающий «Рейнджерс» Антонио Чолак. На 70-й минуте форвард Том Лоуренс вывел хозяев вперёд. Через восемь минут защитник нидерландского клуба Армандо Обиспо сравнял счёт.

Ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 ПСВ — «Рейнджерс» состоится 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — «Реал».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
16 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Сангаре – 37'   1:1 Чолак – 40'   2:1 Лоуренс – 70'   2:2 Обиспо – 78'
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