«Рейнджерс» и ПСВ сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Рейнджерс» принимал ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 37-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре. Через три минуты ответный гол забил нападающий «Рейнджерс» Антонио Чолак. На 70-й минуте форвард Том Лоуренс вывел хозяев вперёд. Через восемь минут защитник нидерландского клуба Армандо Обиспо сравнял счёт.



Ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 ПСВ — «Рейнджерс» состоится 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — «Реал».