«Манчестер Юнайтед» полностью остановил переговоры с Рабьо
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Переход полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед» может сорваться. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» считает запросы Адриена Рабьо по зарплате чрезмерно высокими. В данный момент переговоры полностью приостановлены и могут возобновиться только в том случае, если Рабьо снизит свои требования.
Напомним, Рабьо перешёл в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года на правах свободного агента. Текущая трансферная стоимость полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет € 17 млн.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
«Манчестер Юнайтед» после двух туров занимает последнее место в английской Премьер-лиге.
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