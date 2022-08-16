«Манчестер Юнайтед» полностью остановил переговоры с Рабьо

Переход полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед» может сорваться. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.



По информации источника, «Манчестер Юнайтед» считает запросы Адриена Рабьо по зарплате чрезмерно высокими. В данный момент переговоры полностью приостановлены и могут возобновиться только в том случае, если Рабьо снизит свои требования.



Напомним, Рабьо перешёл в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года на правах свободного агента. Текущая трансферная стоимость полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет € 17 млн.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:

«Манчестер Юнайтед» после двух туров занимает последнее место в английской Премьер-лиге.