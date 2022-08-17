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Сборные Бразилии и Аргентины не будут переигрывать матч отбора ЧМ-2022

Сборные Бразилии и Аргентины не будут переигрывать матч отбора ЧМ-2022
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Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Бразилия — Аргентина не будет переигран, сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение утвердить договорённость между CBF, Ассоциацией футбола Аргентины (AFA) и Международной федерацией футбола (ФИФА) об отказе от переигровки матча, о чём уведомил организации в письме.

Напомним, матч между Бразилией и Аргентиной должен был состояться 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу. Однако практически сразу после стартового свистка матч был остановлен. Причиной послужило то, что, по версии органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, указав некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Переигровка была назначена на 5 сентября 2022 года. При этом обе сборные уже квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2022.

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