Сборные Бразилии и Аргентины не будут переигрывать матч отбора ЧМ-2022

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Бразилия — Аргентина не будет переигран, сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение утвердить договорённость между CBF, Ассоциацией футбола Аргентины (AFA) и Международной федерацией футбола (ФИФА) об отказе от переигровки матча, о чём уведомил организации в письме.
Напомним, матч между Бразилией и Аргентиной должен был состояться 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу. Однако практически сразу после стартового свистка матч был остановлен. Причиной послужило то, что, по версии органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, указав некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Переигровка была назначена на 5 сентября 2022 года. При этом обе сборные уже квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2022.
- 17 августа 2022
-
02:03
-
01:48
-
01:44
-
01:29
-
01:27
-
01:15
-
01:14
-
00:51
-
00:50
-
00:37
-
00:16
- 16 августа 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:49
-
23:42
-
23:19
-
23:04
-
22:53
-
22:26
-
22:20
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:18
-
21:17
-
21:08
-
21:07
-
20:52
-
20:43
-
20:41