Ван Дейк высказался о самоконтроле Нуньеса после его удаления в матче с «Кристал Пэлас»
Поделиться
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал удаление летнего новичка команды, нападающего Дарвина Нуньеса в игре 2-го тура АПЛ.
«Очевидно, Дарвин был разочарован удалением и самим собой. Думаю, это даст ему опыт. Мы всегда его поддержим. Нуньес знает, что такое не должно повторяться, и я надеюсь, что так и будет. Он определённо должен научиться контролировать себя. Это очень важная вещь, в особенности в Премьер-лиге», – цитирует ван Дейка Eurosport.
Напомним, во время матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» (1:1) защитник гостей Йоаким Андерсен активно выражал своё недовольство действиями игрока мерсисайдского клуба и толкнул его в спину. После этого Нуньес развернулся и боднул защитника, за что был удалён.
Комментарии
- 17 августа 2022
-
02:03
-
01:48
-
01:44
-
01:29
-
01:27
-
01:15
-
01:14
-
00:51
-
00:50
-
00:37
-
00:16
- 16 августа 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:49
-
23:42
-
23:19
-
23:04
-
22:53
-
22:26
-
22:20
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:18
-
21:17
-
21:08
-
21:07
-
20:52
-
20:43
-
20:41
Партнерский контент