Ван Дейк высказался о самоконтроле Нуньеса после его удаления в матче с «Кристал Пэлас»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал удаление летнего новичка команды, нападающего Дарвина Нуньеса в игре 2-го тура АПЛ.



«Очевидно, Дарвин был разочарован удалением и самим собой. Думаю, это даст ему опыт. Мы всегда его поддержим. Нуньес знает, что такое не должно повторяться, и я надеюсь, что так и будет. Он определённо должен научиться контролировать себя. Это очень важная вещь, в особенности в Премьер-лиге», – цитирует ван Дейка Eurosport.



Напомним, во время матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» (1:1) защитник гостей Йоаким Андерсен активно выражал своё недовольство действиями игрока мерсисайдского клуба и толкнул его в спину. После этого Нуньес развернулся и боднул защитника, за что был удалён.