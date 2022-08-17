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Ван Дейк высказался о самоконтроле Нуньеса после его удаления в матче с «Кристал Пэлас»

Ван Дейк высказался о самоконтроле Нуньеса после его удаления в матче с «Кристал Пэлас»
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал удаление летнего новичка команды, нападающего Дарвина Нуньеса в игре 2-го тура АПЛ.

«Очевидно, Дарвин был разочарован удалением и самим собой. Думаю, это даст ему опыт. Мы всегда его поддержим. Нуньес знает, что такое не должно повторяться, и я надеюсь, что так и будет. Он определённо должен научиться контролировать себя. Это очень важная вещь, в особенности в Премьер-лиге», – цитирует ван Дейка Eurosport.

Напомним, во время матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» (1:1) защитник гостей Йоаким Андерсен активно выражал своё недовольство действиями игрока мерсисайдского клуба и толкнул его в спину. После этого Нуньес развернулся и боднул защитника, за что был удалён.

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