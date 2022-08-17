Калешин: на 100% уверен, что Россию примут в еврокубки. Лет через 5 можно подумать об этом

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубковых турнирах под эгидой УЕФА. Экс-футболист предложил, что примерно через пять лет команды из РПЛ будут возвращены в элиту европейского футбола.

«Понимал, что отстранение будет, когда ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты. Это же нарушение всех обязательств. Сергей Галицкий честно платит зарплату, а люди собирают вещи и уезжают.

Это как прийти на работу и сказать: «Я пока не хочу у вас работать. Мне нужно погулять. А потом я вернусь, когда захочу, и опять буду работать и получать зарплату». Ну это же абсурд. И клуб не может ничего сделать: ни наложить санкции, ни оштрафовать.

Когда снимут бан? Всё зависит от ситуации в мире. Я думаю, лет через пять можно подумать об этом. Хотелось бы раньше, конечно, но не уверен. Я уверен, что нас примут обратно, это 100%. Россия – не карликовая страна. Мы представляем интерес для УЕФА. Это и спонсорские контракты, и трансляции. Это реально большие деньги», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, в мае этого года УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года. При этом апелляция клубов в Спортивном арбитражном суде (CAS) была отклонена.