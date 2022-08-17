Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» блокирует уход Криштиану Роналду из клуба

37-летний португальский звёздный нападающий Криштиану Роналду по-прежнему намерен уйти из «Манчестер Юнайтед», но один из совладельцев клуба Джоэл Глейзер сопротивляется любым попыткам продать его, так как манкунианцы могут не успеть найти замену игроку. Об этом информирует Manchester Evening News.



При этом отмечается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в частном порядке был готов продать Роналду ещё несколько недель назад, но лично Глейзер блокирует любые активные попытки продать португальца. Криштиану недоволен провалом «Юнайтед» в прошлом сезоне и, как следствие, сокращением зарплаты на 25%, а также работой клуба на трансферном рынке. Считается, что супруга Роналду, Джорджина Родригес, также выступает за возвращение их семьи в Испанию.

Глейзер санкционирует каждый трансфер в «Юнайтед» и уже вмешивался в работу клуба, чтобы заблокировать возможный уход Антони Марсьяля в 2018 году, несмотря на то что представитель француза публично заявил, что он хочет уйти. Хотя Глейзер не был в Манчестере и не присутствовал на матче «Юнайтед» с первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:4 общ.) в апреле 2019 года, он почти ежедневно ведёт диалог с исполнительным директором клуба Ричардом Арнольдом.