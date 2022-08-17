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AS: у Роналду осталось лишь два варианта продолжения карьеры – «Боруссия» Д и «Спортинг»

AS: у Роналду осталось лишь два варианта продолжения карьеры – «Боруссия» Д и «Спортинг»
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У 37-летнего португальского звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду почти не осталось вариантов для ухода из клуба. Об этом сообщает испанское издание AS.

Как отмечает источник, у Роналду есть навязчивая идея – играть ежегодно в Лиге чемпионов и исходя из этого, у него остались лишь два потенциальных варианта – это дортмундская «Боруссия» и лиссабонский «Спортинг».

У немецкого клуба выбыл из строя его главная надежда в атаке – Себастьен Аллер, который пропустит значительное время, чтобы пройти курс лечения от опухоли яичка. «Боруссия» уже нашла срочное решение с подписанием Антони Модеста, но 34-летний нападающий не является гарантией того, какой может быть Криштиану. Между сторонами уже есть контакты.

Другой открытый путь, который остаётся на данный момент, — это возвращение в «Спортинг». В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Португалии, с тех пор и не утихали разговоры о возвращении Криштиану.

Напомним, в дебютной игре сезона за «МЮ» Роналду начал матч с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в запасе, выйдя лишь на замену. Второй матч – с «Брентфордом» (0:4) – он отыграл полностью. Однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.

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