«Амкал» одержал первую победу в Кубке России, Миранчук узнал диагноз. Главное к утру

Любительский клуб «Амкал» успешно стартовал в Кубке России, «Торино» объявил о диагнозе российского хавбека команды Алексея Миранчука, опубликована запись переговоров в момент офсайда полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в матче 5-го тура РПЛ между «Зенитом» и армейцами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Амкал» обыграл «Зоркий» и вышел в 1/128 финала Кубка России.
2. «Торино» объявил результаты медобследования Алексея Миранчука.
3. Опубликованы переговоры VAR в моменте с офсайдом Карраскаля в игре «Зенит» — ЦСКА.
4. В «Динамо» подтвердили, что Овечкин нанесёт символический удар перед матчем со «Спартаком».
5. Сергей Семак высказался о первом месте «Спартака» в РПЛ.
6. Игроку «Кристал Пэлас» угрожали смертью после конфликта с форвардом «Ливерпуля» Нуньесом.
7. В «Уфе» рассказали, пригласят ли Урунова, если он расторгнет контракт со «Спартаком».
8. Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати.
9. Канчельскис: если бы Дзюба не гнался за деньгами, уже давно играл бы в новом клубе.
10. Александр Бублик впервые стал отцом.
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