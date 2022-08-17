Мать Мбаппе отреагировала на информацию о возможном конфликте сына с Неймаром в «ПСЖ»

Файза Ламари, мать 23-летнего французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, высказалась о нашумевшем инциденте с предполагаемым конфликтом своего сына с бразильским одноклубником Неймаром.

«В «Пари Сен-Жермен» всё решается внутри команды. Всё в порядке!» — приводит слова матери Килиана журналист Адриан Гренье со ссылкой на Kora Plus.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара. Вследствие этого, отношения между футболистами за последнее время заметно испортились.

Напомним, «ПСЖ» весьма удачно стартовал в чемпионате Франции под руководством нового главного тренера Кристофа Галтье – были одержаны победы над «Клермоном» (5:0) и «Монпелье (5:2). Неймар в этих матчах отличился трижды, записав на свой счёт столько же голевых передач, а Мбаппе забил лишь один мяч.