Мать Мбаппе отреагировала на информацию о возможном конфликте сына с Неймаром в «ПСЖ»

Файза Ламари, мать 23-летнего французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, высказалась о нашумевшем инциденте с предполагаемым конфликтом своего сына с бразильским одноклубником Неймаром.
«В «Пари Сен-Жермен» всё решается внутри команды. Всё в порядке!» — приводит слова матери Килиана журналист Адриан Гренье со ссылкой на Kora Plus.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара. Вследствие этого, отношения между футболистами за последнее время заметно испортились.
Напомним, «ПСЖ» весьма удачно стартовал в чемпионате Франции под руководством нового главного тренера Кристофа Галтье – были одержаны победы над «Клермоном» (5:0) и «Монпелье (5:2). Неймар в этих матчах отличился трижды, записав на свой счёт столько же голевых передач, а Мбаппе забил лишь один мяч.
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