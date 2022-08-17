«Шериф» подписал экс-вратаря киевского «Динамо». Он четыре года играл в Саудовской Аравии

29-летний украинский голкипер Максим Коваль стал игроком тираспольского «Шерифа».
«Я давно хотел вернуться в Европу. «Шериф» – это очень хороший вариант, очень титулованный и известный в Европе клуб. Мне очень близки его идеи касательно того, что ничья равноценна поражению. Я пять лет провел в киевском «Динамо», где даже минимальная победа со счётом 1:0 считалось поражением. Мы привыкли выигрывать. Поэтому я понимаю, куда попал и какие задачи ставит «Шериф». Свои амбиции хочу отодвинуть на второй план и стать частью будущих достижений клуба», – цитирует Коваля официальный сайт «Шерифа».
Максим Коваль – воспитанник запорожского «Металлурга», в составе которого дебютировал в УПЛ в возрасте 16 лет. Летом 2010 года перешёл в киевское «Динамо». Позже выступал в датском «Оденсе» и испанском «Депортиво». С 2018-го Коваль играл в Саудовской Аравии за «Аль-Фатех», проведя 110 матчей.
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