Криштиану Роналду установил антирекорд своей карьеры

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые в карьере продемонстрировал такую неудачную серию в составе своей команды. Об этом сообщает OptaJose.
Как отмечает источник, Криштиану Роналду впервые в своей карьере проиграл три матча чемпионата подряд. В последней игре прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтон энд Хоув Альбион (0:4). Уже на старте текущего чемпионата Англии «манкунианцы» вновь уступили «Брайтону» (1:2), а затем проиграли на выезде «Брентфорду» (0:4).
Напомним, в дебютной игре сезона за «МЮ» Роналду начал матч с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в запасе, выйдя лишь на замену. Второй матч – с «Брентфордом» (0:4) – он отыграл полностью. Однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.
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