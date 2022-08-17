Илон Маск сообщил о намерении приобрести «Манчестер Юнайтед»

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск в социальных сетях рассказал о неожиданном намерении стать владельцем английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
«Хочу быть с вами честен, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии! Кроме того, я покупаю Манчестер Юнайтед, добро пожаловать!» — гласит публикация Маска в «Твиттере».
Напомним, в мае 2005 года американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» стоимостью около $ 1,47 млрд. Уже спустя несколько дней он увеличил свою долю до 75 %, необходимых для получения полного контроля над клубом.
В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага стартовал с двух поражений кряду – от «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) и «Брентфорда» (0:4). «Красные дьяволы» занимают последнее место в турнирной таблице.
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