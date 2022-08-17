В «Манчестер Сити» назвали причины покупки Серхио Гомеса у «Андерлехта»

Спортивный директор английского «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн рассказал о ключевых качествах новичка команды Серхио Гомеса.
«Развитие Серхио в последние годы было очень впечатляющим. Это хороший защитник с большим потенциалом. За минувший сезон он приобрёл опыт игры в чемпионате Бельгии и еврокубках за «Андерлехт». Мы уверены, что он привнесёт в нашу команду дополнительные качества как в защите, так и в построении атак, продолжит развиваться и улучшать игру под руководством Пепа и всего тренерского штаба. Рады, что Гомес присоединился к нам», – приводит слова Бегиристайна официальный сайт «Манчестер Сити».
21-летний испанец выступал в Бельгии с лета 2021 года. В сезоне-2021/22 левый защитник провёл за «Андерлехт» 50 матчей, забил семь мячей и отдал 15 голевых передач.
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