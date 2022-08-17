Деян Станкович: в Хайфе ждёт адская атмосфера, но у нас на «Маракане» будет ещё жарче

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Деян Станкович высказался о противостоянии с «Маккаби» из Хайфы в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Мы готовились к еврокубкам. Уже выполнили определённую цель – обеспечили себе прямое попадание в Лигу Европы. Но мы хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Перед двумя встречами с «Маккаби» я настроен оптимистично. Не думаю, что для нас это невыполнимая миссия. В некоторых аспектах мы должны быть более сфокусированными, сохранять концентрацию. Знаем, что в Хайфе будет ад с точки зрения атмосферы на стадионе, но я думаю, что у нас на «Маракане» в ответной игре будет в два раза жарче», – приводит слова Станковича Sportklub.
«Маккаби» примет «Црвену Звезду» в среду, 17 августа, на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 23 августа в Белграде на арене «Райко Митич», который в столице Сербии называют «Маракана».
Мощное празднование фанатов «Црвены Звезды» в Белграде
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