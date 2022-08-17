Хавбек «Реала» Каземиро не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Каземиро не заинтересован в переходе в стан «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Лукас Наваррет.
Как отмечает источник, «красные дьяволы» на данный момент не делали предложения мадридской команде по игроку. Если манкунианцы действительно хотят приобрести 30-летнего бразильца, в таком случае им придётся сделать предложение, «от которого невозможно отказаться», пишет Наваррет.
Действующий контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 млн евро.
30-летний Каземиро — воспитанник бразильского клуба «Сан-Паулу». В мадридском «Реале» хавбек оказался в январе 2013 года. Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев.
Видеообзор. «Альмерия» — «Реал Мадрид». Испанская Примера – 2022/2023. 1-й тур:
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