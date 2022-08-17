Бывший футболист «Краснодара» Классон оценил победу «Копенгагена» над «Трабзонспором» в ЛЧ

Хавбек «Копенгагена» Виктор Классон прокомментировал победу над «Трабзонспором» (2:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Экс-игрок «Краснодара» является автором первого забитого мяча датской команды.

«Это была хорошая игра для нас. Мы были опасны в атаках, а они мало что создали. Теперь нужно хорошо выступить в Турции на следующей неделе», — цитирует Классона официальный сайт УЕФА.

30-летний футболист играл за «Краснодар» с 2017 по 2022 год. В марте швед и «быки» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, после чего полузащитник подписал контракт с «Копенгагеном».

Ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 состоится 24 августа на стадионе «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)» в Трабзоне (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.