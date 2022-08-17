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Игрок «Амкала» Финито: победа в голове не укладывается. Полный шок и восторг!

Игрок «Амкала» Финито: победа в голове не укладывается. Полный шок и восторг!
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Игрок «Амкала» Никита Куриленко, он же Финито, прокомментировал победу над командой «Зоркий» в рамках 1/256 Кубка России в серии послематчевых пенальти (1:1 в основное время).

«Эмоции непередаваемые. До сих пор в голове не укладывается, что всё это происходит. Я, конечно, не сыграл сегодня, но это не мешает мне чувствовать единение с командой и радоваться за ребят. Это полный шок, просто восторг!

Была ли вера перед матчем? Да, была. Я не сомневался в ребятах, потому что команда очень сильно спрогрессировала, особенно за последнее время. Пришли какие-то ребята с футбольным бэкграундом, они очень здорово влились в коллектив, здорово себя показывают в медийном плане, что для нас важно. Мы всё это развиваем и продолжаем наше дело, ребята не только в футболе, но и в индивидуальности себя проявляют», — сказал Куриленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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