Игрок «Амкала» Финито: клубы РПЛ должны развивать медийность. Хочется ярких футболистов

Игрок «Амкала» Никита Куриленко, он же Финито, после победы над командой «Зоркий» в рамках 1/256 финала Кубка России в серии послематчевых пенальти (1:1 в основное время) высказался о значении медийности в современном футболе.
«Верю ли я в то, что медийность появится в профессиональном футболе? Клубы должны это делать, некоторые так или иначе в сторону медийности уже двигаются, и это хорошо. Надо развивать это в футболистах, потому что хочется, чтобы они говорили, запоминались, были яркими.
Если это всё будет, это привлечёт внимание к футболу как к виду спорта. У нас ярчайший пример — это футболисты, которые чем-то ярким отмечаются, как-то себя проявляют и на них интересно смотреть», — сказал Куриленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 17 августа 2022
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