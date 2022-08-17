Невилл — об удалении Нуньеса: это момент безумия. Глаза словно застилает красная пелена

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об удалении форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса в матче 2-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).
Напомним, во время матча 2-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (1:1) защитник гостей Йоаким Андерсен активно выражал своё недовольство действиями игрока мерсисайдского клуба и толкнул его в спину. После этого Нуньес развернулся и боднул защитника. Главный арбитр встречи Пол Тирни показал прямую красную карточку нападающему «Ливерпуля».
«Это момент безумия. Не знаю, зачем он это сделал. Я делал так дважды или трижды в карьере. Не знаю, почему мы так реагируем, честно. Помню, как пнул мяч в болельщика «Эвертона» и сделал то же самое в отношении Стива Макманамана во время матча. Глаза словно застилает красная пелена.
Когда тебя вот так удаляют, ты становишься самым одиноким человеком в мире. Ты вынужден сидеть в раздевалке, пока твои товарищи отдуваются на поле. Ты словно бросил их, и тебе от этого плохо. Игроку, который был удалён, не нужно много говорить — он сам понимает, какой урон нанёс команде. Я уверен, что Нуньес извинился перед партнёрами по команде и они его простили», — приводит слова Невилла Sky Sports.
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