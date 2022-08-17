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«Брайтон» подписал защитника «Вильярреала» Эступиньяна

«Брайтон» подписал защитника «Вильярреала» Эступиньяна
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Английский «Брайтон» подписал защитника «Вильярреала» Первиса Эступиньяна. Об этом клуб заявил на своей официальной странице в социальных сетях.

По сведениям источников, контракт игрока с «чайками» будет действовать до лета 2027 года. При этом стоимость перехода 24-летнего игрока сборной Эквадора не разглашается. Напомним, ранее «Брайтон» продал своего крайнего защитника, испанца Марка Кукурелью, в лондонский «Челси». Сумма трансфера составила около € 60 млн.

В прошлом сезоне испанской Примеры Эступиньян провёл за «Вильярреал» 28 матчей. На счету футболиста одна голевая передача. Также игрок получил три жёлтые карточки. В конце прошлого сезона Эступиньян в составе «Вильярреала» стал полуфиналистом Лиги чемпионов, где по результатам двух встреч его команда уступила «Ливерпулю».

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