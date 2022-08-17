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«Интер» требует у «ПСЖ» € 80 млн за Милана Шкриньяра

«Интер» требует у «ПСЖ» € 80 млн за Милана Шкриньяра
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«Пари Сен-Жермен» продолжает вести переговоры с миланским «Интером» о трансфере защитника Милана Шкриньяра, сообщает Le Parisien.

По информации источника, итальянский клуб требует за 27-летнего футболиста € 80 млн с учётом бонусов. «ПСЖ» готов заплатить за трансфер менее € 60 млн и рассчитывает добиться снижения цены в ходе переговоров. Действующий контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику также проявляет «Тоттенхэм Хотспур».

Напомним, Шкриньяр перешёл в «Интер» из «Сампдории» в 2017 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 35 матчах итальянской Серии А и забил три гола. С 2016 года Шкриньяр вызывается в национальную команду Словакии.

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