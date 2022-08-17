Рамос помог уладить конфликт между Мбаппе и Неймаром

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос помог разрешить конфликт, возникший между форвардами команды Килианом Мбаппе и Неймаром, сообщает Le Parisien.



Ранее сообщалось, что Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара. Вследствие этого отношения между футболистами заметно испортились.



По информации источника, футболисты провели встречу со спортивным директором парижской команды Лукасом Кампосом. Сообщается, что Рамос также был участником встречи. 36-летний испанский футболист вмешался в конфликт и помог разрешить ситуацию.

ПСЖ» весьма удачно стартовал в чемпионате Франции под руководством нового главного тренера Кристофа Галтье – были одержаны победы над «Клермоном» (5:0) и «Монпелье» (5:2). Неймар в этих матчах отличился трижды, записав на свой счёт столько же голевых передач, а Мбаппе забил лишь один мяч.

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса