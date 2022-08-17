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Полузащитник Юрий Газинский стал игроком «Урала»

Полузащитник Юрий Газинский стал игроком «Урала»
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«Урал» объявил о подписании бывшего полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского. Контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2024 года. Об этом уральская команда сообщает на своей официальной странице.

Напомним, Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года. В прошлом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывался в национальную команду России.

«Урал» в пяти матчах набрал одно очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Екатеринбурга встретится с клубом «Пари НН». Матч состоится 20 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

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