Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» уволит Александра Бородюка с поста главного тренера

«Торпедо» уволит Александра Бородюка с поста главного тренера
Комментарии

Александр Бородюк будет уволен с поста главного тренера московского «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Отставка Бородюка произойдёт в ближайшее время, до матча с «Зенитом», — добавил источник «Чемпионата».

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Торпедо» состоится 21 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее появилась информация, что «Торпедо» выбирает из нескольких кандидатов на смену 59-летнему российскому специалисту Александру Бородюку в случае его увольнения с поста главного тренера. В шорт-лист руководства «Торпедо» входят Игорь Черевченко и Сергей Юран.

«Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Новость по теме
Юран: уважаю Слуцкого и Бородюка. Неэтично писать, что я могу прийти на живое место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022