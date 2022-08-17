«Торпедо» уволит Александра Бородюка с поста главного тренера

Александр Бородюк будет уволен с поста главного тренера московского «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Отставка Бородюка произойдёт в ближайшее время, до матча с «Зенитом», — добавил источник «Чемпионата».

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Торпедо» состоится 21 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее появилась информация, что «Торпедо» выбирает из нескольких кандидатов на смену 59-летнему российскому специалисту Александру Бородюку в случае его увольнения с поста главного тренера. В шорт-лист руководства «Торпедо» входят Игорь Черевченко и Сергей Юран.

«Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.