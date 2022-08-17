ЭСК РФС признала верными все решения арбитра Кукуяна в матче «Зенит» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верными все решения арбитра Павла Кукуяна, принятые в матче 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (2:1).



«Судья правильно отменил взятие ворот команды «Зенит» на 80-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА №8 Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнёром по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды «Зенит» №6 Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперёд, была за линией «вне игры». VAR правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъёмки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение «вне игры» по окончании атакующей фазы.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 90-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела никакого нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №55 Родригао против игрока атакующей команды ЦСКА №78 Игоря Дивеева в единоборстве с ним за мяч ввиду того, что защитник акцентированно первым сыграл в мяч в правильной манере. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном эпизоде», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

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