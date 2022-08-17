Гари Невилл призвал Роналду рассказать всю правду об отношениях с «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телевизионный эксперт Гари Невилл призвал форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду не стоять в стороне и высказаться по поводу напряжённой ситуации в клубе.



«Почему величайшему игроку всех времён (на мой взгляд) приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Возьми и скажи сейчас. Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой. Он единственный, кто может взять ситуацию в свои руки!» — написал Невилл на своей странице в социальных сетях.



Напомним, ранее Роналду обвинил СМИ во лжи и заявил, что через две недели он скажет всю правду о своих отношениях с «Манчестер Юнайтед». На протяжении последних двух месяцев различные источники утверждали, что португальский нападающий хочет покинуть клуб, но в данный момент Роналду всё ещё является футболистом «красных дьяволов».

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